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БЕЗУМНЫЙ РЕВНИВЕЦ

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА

0  0000, 00:00 [ «Аргументы Недели» ]

На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры и шоу­бизнеса проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Но сегодня он беседует с настоящим патологическим больным, которого привела на прием уставшая от подозрений в измене жена пациента.
(В кабинет входит мужчина. Точнее, он появляется, как будто его кто­то затолкнул в кабинет. Пациент даже не поздоровался. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)
 
не знаю, с чего начать.
– Пожалуй, вы знаете, с чего начать. Но колеблетесь.
(Пауза.) Точно. Да, вы же психолог? Я тоже интересуюсь психологией, телепатией, чтением мыслей. Вот даже купил об этом книжку (вытаскивает из­за пазухи и подает мне книгу по парапсихологии). Не читали?
(Листая.) Очень интересная книга… И у кого больше всего вы бы хотели прочитать мысли ?
(После паузы.) У моей жены.
– Расскажите, что у вас с ней за проблемы?
– Что у меня с ней? Скорее что у нее со мной и с другими! Узнать бы! Я заплачу вам, сколько надо. Вообще­то я не шибко ревнивый, но тут особый случай. Вы сможете определить: изменила она мне или нет? Сможете долбануть ей по мозгам каким­нибудь гипнозом, чтобы она рассказала все, как было? Сможете?
 
(За время своей двадцатилетней практики ко мне ни разу не приходили с подобными просьбами женщины. Только мужчины.)
 
Может, вам нужна помощь частного детектива?
– У них я уже был. За ней следили. Но разве за всем углядишь? Вещественных доказательств не обнаружено. Даже анализы под микроскопом делали. Искали на коже моей жены микрочастички чужих мужских тел. Не нашли.
И что, ваша жена легко соглашалась на проведение таких анализов?
– Пусть только попробует не согласиться!
 
(Мой пациент задумывается.)
 
чем это вы только что подумали?
– Я подумал о том, зачем я пришел к вам сюда, в ваш кабинет.
– Судя по всему, вы пришли ко мне не сами?
– Возможно, вы успели заметить, что меня жена затолкнула к вам.
– И чего же она от вас добивается? Может быть, действительно желает вам помочь?
– Она почему­то уверена, что я страдаю навязчивой мыслью.
– О чем же эта мысль? (Пауза.) О чем вы опять подумали? Явно о чем­то неприятном?
– Я подумал о том, что все женщины – проститутки. Поверьте мне, это ведь дейст­вительно так.
– Ну и почему же вы уверены, что все женщины проститутки? Не могли бы вы поподробнее рассказать об этом?
– А вы что, сами разве в этом не уверены?
– Ну попробуйте меня переубедить.
– Из­за вот этой своей точки зрения я уже сильно пострадал. Меня уволили с работы. Перессорился со всеми своими друзьями, когда назвал их жен проститутками. Я даже с дочерью своей уже давно не разговариваю. Я доказал ей, как детектив Коломбо, что она проститутка. С женой постоянно ссоримся, потому что я вижу ее проституированность. Поэтому и ревную, проверяю.
– Тем более докажите мне свою правоту. Если вы правы, то я признаю это и пожму руку.
– Ну с чего начать­то? Ну, начнем с моей матери.
– А что, ваша мать занималась проституцией, и вы это видели?
– Да нет. Вы привыкли все понимать под проституцией, только когда женщина выходит «на панель». В действительности же проституция намного шире. Она часто бывает скрытой, замаскированной, но в основе ее лежит продажа тела – ради чего­то. Именно такое определение проституции я нашел в словаре. (Пауза.)
 
(В дальнейшем мой начитанный пациент часто будет проявлять свою эрудицию. Он будет подкреплять ею свои представления, которые, как я установил, являются проявлением бреда ревности с элементами навязчивых мыслей. При этом пациент будет довольно логичен в своих заключениях, но чем они окажутся на самом деле, мы узнаем позднее.)
 
вас слушаю.
– Так вот, моя мать никогда не любила отца. Хотя они и спали вместе. И меня возмущало, что, по сути дела, моя мать отдавалась отцу, не любя его. Она с ним мучилась. Жили и спали мы все в одной комнате. Я слышал, как она страдает в постели. Уже сейчас, будучи взрослым, я понимаю, что это были не сладострастные страдания во время близости. Эта близость ничего не давала матери. Она жила с отцом ради меня, ради его зарплаты, ради крыши над головой, ради того, чтобы сохранить семью… Разве это не проституция – отдавать свое тело не ради любви, а ради чего­то еще?
По сути, это была супружеская проституция. От этого мать начала болеть. Всегда была раздражительной, вечно чем­то недовольной, много ругалась. Может быть, поэтому и я вырос неспокойным и нер­в­ным? И поэтому сижу сейчас у вас в кабинете?
– Я полагаю, вы свою жену тоже называете проституткой не потому, что она выходит «на панель».
– Да, конечно. Моя жена повторяет судьбу моей матери. Я давно понял, что жена меня не любит и никогда не любила. Но она терпит меня и мои самцовые и кобельские прихоти. Я воспринимаю ее как проститутку. Более того – именно это в ней для меня и ценно.
 
(Мой пациент начинает противоречить себе, утверждая, что ценит свою супругу за ее проституированность.)
 
– Ну а при чем здесь дочь?
– Дочь в этом плане – непонятный фрукт. Не пойму я ее. Она всю жизнь видит, что ее мать проституирует со мной. Дочь это точно знает. Как и то, что мама не любит папу, но спит с ним. Я думаю, что благодаря такому примеру ее характер уже воспитался в духе проститутки. Дочь мне сама говорила, что многие женщины отдаются не любя – ради денег или карьеры. Еще она мне как­то сказала, что хочет себе сделать «стартовый капитал», общаясь с состоятельными мужчинами. Ну я, конечно, взбесился, чуть не побил ее за это. У меня есть один приятель, который ест дома щи, сваренные на деньги дочери­проститутки. Я такие щи хлебать не хочу. Дочь долго доказывала мне, что сейчас так модно – общаться с нелюбимыми, но богатыми. Она тянется к состоятельным. И в течение года сменила уже шестерых. Продавалась им. Хотя внешне все было пристойно и красиво – свидания и все такое, но я­то видел, что она не была влюблена. Прямо как мать. Почему и это не назвать проституцией?
– А что происходит на работе?
– Сплошная служебная проституция. Понятно, что женщины всегда там обслу­живают начальство ради дополнительных, материальных, благ.
– Да вас послушать, вся жизнь – сплошная проституция. Но ведь есть люди, которые просто любят друг друга.
– Элита, что ли, какая­нибудь? Да ну! Элитарную проституцию я тоже знаю. Она часто бывает замаскированной. Это отряды женщин для обслуживания «сливок общества». У меня есть информация, что в одном рекламном агентстве женщины спонсируются чиновниками и ими же потребляются. Есть целая индустрия выуживания из школ красавиц для таких целей. Есть такие женщины, которые, чтобы подниматься по этажам власти, ходят «по рукам» в министерствах.
Какие российские товары больше всего ценятся за кордоном? Нефть, газ, уголь и красивые женщины. В нашей стране они слишком низко себя ценят и стали дешевками для иностранцев. Только в борделях Западной Европы около ста тысяч наших соотечественниц. Они продаются за смешные деньги.
– И все­таки: вы ведь сами виноваты в том, что ваша жена стала такой, как вы говорите, «проституткой»? Судя по внеш­нему виду, вы неплохо пьянст­вуете?
– Возможно, одна из причин – в моей пьянке. Да, я деградирую. Я согласен, что не могу обеспечить свою жену, свою семью. Может, именно поэтому дочь моя пошла на такие заработки. Может, именно поэтому я начал подозревать свою жену в том, что она проститутка и вступила в близость со своим начальником. Уж больно хорошо она сейчас зарабатывает…
– Получается, что виной «проституции» ваших близких – ваши пьянки. Или наоборот: поведение вашей жены и дочери – причина пьянства?
(Сильно переживая, хватается за голову.) Сам виноват.
 
удя по всему, ваша жена находится здесь?
– Позвать ее?
– Пока не стоит. Расскажите мне лучше, что произошло? Откуда у вас такие подозрения?
– Вообще­то я допускал измену жены в мыслях, но особенно из­за этого не переживал. Ну, случайная измена, не устояла перед напористостью мужчин... У самого такое случалось. Ну, переболеешь, забудешь и опять идешь к жене, как ободранный и голодный кот после бурных похождений. В мыслях, опять­таки…
– В каких мыслях? В своих или – жены? Хотите сказать, вас не могло не волновать, думает ли ваша жена о другом мужчине?
– Именно в этом вся суть. Лучше бы моя жена изменила бы мне – и точка. Но ведь она в мыслях всегда с кем­то другим. Даже во сне, черт возьми, она произносит чье­то муж­ское имя.
– И как зовут вашего конкурента?
– Я знаю его. Знаю, где он работает. Во сне она его имя как­то невнятно проглатывает. «Хаза… хаза…» Может, она вам под гипнозом его назовет?
– У вас есть какие­то свои варианты?                            
– Я даже допускаю, что у нее не было с ним никакой близости. Но мне от этого не легче.
– Кто он? Почему вы подозреваете именно его?
– Я не простой муж! Все мужья нашей страны – глупцы. Они уверены, что если их жена на работе, значит, она не изменяет. Потому что на работе на это нет времени. Но как­то один приятель рассказал мне, как он «поработал» со всем своим отделом. Я тогда еще не был женат и не придал этому особого значения. А сейчас, как представлю… Даже в глазах темнеет. Еще тут статья в газете подвернулась – изменяют аж 86 процентов! Я как­то подсчитал, сколько времени проводит моя жена на работе и сколько со мной. Это ведь уже не просто измена. Это страшнее.
Почему вы уверены, что это происходит именно с вашей с женой? Может быть, она как раз попадает в те 14 процентов, которые не изменяют?
– У нее на работе все условия. Душ, отдельные кабинеты, холодильники, диваны. То­то я смотрю, она каждый день туда спешит! Хотя работа скучная…
Много улик, доказательств. Я со своими братьями перес­­­­
сорился из­за того, что их подозреваю. Сына своего я вот уже три месяца как называю племянником. Он мне не сын. Он племянник. Братишка его заделал… Идем по улице – она пожирает своим взглядом всех мужчин. Вот даже сейчас она сидит в коридоре и общается с каким­то мужчиной.
 
(Бред ревности. Мой пациент умело выстраивает бредовую логику под свою идею об изменах супруги.)
 
ы относитесь к жене как к собственности. Поэтому я буду говорить на вашем языке – языке собственника, у которого покушаются на имущество. Цена вещей определяется спросом и предложением. Вы согласитесь со мной, что, несмотря на свои подозрения, любить жену меньше не стали? Более того, вы ее стали больше ценить. Ведь «потребительская стоимость» вашей супруги, наверное, немалая – она у вас красавица. Но вы хотите, чтобы она была вашей и только вашей.
Посмотрите на свою правую ногу. Посмотрите, посмотрите. (Мужчина с недоумением смотрит на свою ногу.) Ну как? Вы хотите, чтобы жена была для вас, как ваша правая нога – куда хочу, туда верчу?
– Хочу, не хочу… Если вы не поможете, то буду разводиться. Она (показывает пальцем в сторону, где находится супруга) меня замучила. Я не знаю, куда себя девать. Не могу спать. Не хочу жить с этой... (На глазах у мужчины – слезы.)
– У вас бессонница?
– Конечно. Разве с ней заснешь? Всю ночь стонет и произносит одно и то же. «Хаза… хаза…» Я не могу это слышать!
Успокойтесь... Что она произносит? Имя?
– Непонятное… Но я знаю, что она с ним работала на рынке. Этот хахарь старше меня, ничего из себя не представляет. И что она в нем нашла? Показать, как она спит?
– Ну покажите...
 
(Мужчина полуложится, закрывает глаза и начинает показывать. В этом есть какое­то патологическое напряжение.)
 
– Она засыпает и начинает храпеть. Хр­хр­хр... И сразу начинает: «Хаза.. хаза.. хаза… Ну поцелуй меня». (Резко встает и начинает говорить крайне агрессивно.) И после этого я должен спать! Всю ночь: хаза... хаза... хаза ... ну поцелуй меня! Утром спросишь: «Кто это – «Хаза»? «Нет, – говорит, – ничего не помню». Докажите мне, что у нее никого нет! Откуда в меня вошло это...
– А может, вы все это придумали?
– Что вы говорите, товарищ психолог? Придумал… Я записал ее бред во сне на магнитофон. Когда это кончится?! (На глазах пациента слезы.) Представьте себе, если бы ваша жена произносила во сне какое­нибудь мужское имя? Как бы вы жили? Хаза… Хаза…
 
(Мой пациент гримасничает, подражая супруге. Складывается впечатление, что от этого ему становится легче. Или он повторяет это, чтобы я ему поверил?)
 
– Я верю вам....
– Это, наверно, связано с какой­то сверхъесте­ственной силой?
 
(По­видимому, у супруги моего пациента чувство к какому­то мужчине действительно есть. Хочется верить, что его жена испытывает смещение чувств на «чуждый» образ. Такое бывает. Надеюсь, что при этом ее чувства направлены на моего пациента. Но так ли это? Попробую навязать своему пациенту успокаивающую версию происходящего.)
 
огда она произносит имя Хаза, то это не она говорит, а ее подсознание. Вот если бы она это говорила, будучи в сознании…
– Не понимаю. Подсозна­ние­то – ее? Значит – это ее слова? Вы меня не проведете, знаю я ваши приемы. Во сне она говорит сердцем, а не разумом. Но сердце­то – в ней!
– И все­таки, может быть, она любит именно вас? И эти чувства во сне предназначены именно вам? Просто они сместились на другой образ. Согласно психоанализу, такое возможно...
– Она дружила с Хазой. Пусть она изменяет направо и налево, пусть. Но не произносит это всю ночь рядом со мной, не раздражает меня. Сволочь, вот недавно ночевали в гостях, так даже там меня подвела. Опозорила. Хаза... Хаза... Хаза...
Заткните ей рот! Я уже пробовал, даже бил ее по роже... Бесполезно. Стыдно... (На глазах мужчины опять слезы.)
– Пожалуйста, пригласите свою супругу.
(Супруга входит, агрессивно отталкивая от себя ласково дотрагивающегося до нее мужа.) Сволочь!..
Здравствуйте, доктор.
(Обращаюсь к супругу.) Выйдите пока.
– А можно поприсутствовать на процессе? Как она будет раскалываться?
(Супруга обращается ко мне.) Это вы, что ли, будете меня «раскалывать»? Не верю я всему этому.
Ничего такого я вашему супругу не обещал. (Пациенту.) И все­таки выйдите, пожалуйста, на некоторое время из кабинета.
(Мужчина не выходит.) Я тихонько здесь посижу и не буду вам мешать. (Дальше со злорадством наблюдает за общением.)
Хорошо. (Обращаюсь к женщине.) Неужели вы думаете, что я сейчас буду вас гипнотизировать и вытаскивать из вас какие­то тайны? Как вам вообще такое в голову могло прийти?
– Тут еще не такое придет. Он же псих! Выдумывает не знай что обо мне. Будто бы я изменяю ему на работе. Убьет он меня…
За что вы его полюбили?
– Попробуй не полюби.
(Пациент перебивает.) Ты что болтаешь! Ты ж сама висла на мне!
– Конечно, повиснешь, когда беременная.
И все­таки выйдите. (Мужчина выходит.) Вы дейст­вительно не изменяли своему супругу?
– Я на работе не изменяла. И тот, кого мой муж подозревает, не имеет ко мне никакого отношения. Я изменяла, но не на работе.
– (В кабинет врывается муж.) Пошли, я все слышал. Ты думаешь, мне важно с кем и где? Мне это не важно.
– Псих! Все подслушал. Не пойду я с тобой! Одна пойду, а ты оставайся здесь. Тебе лечиться надо. (Женщина встает и выходит.)
Успокойтесь.
– А я почему­то уже успокоился. Успокоился настолько, что мне просто безразлично, изменяет мне жена или нет. Мне это даже нравится. Ну это вдохновило меня, чтобы любить ее еще сильнее. Я попрошу у нее прощения.
– Ну ладно, догоняйте свою супругу…
Что это было? Невроз навязчивого состояния, бред ревности? Но тогда почему во многих высказываниях мой пациент был адекватен – и реальности, и ситуации? По­видимому, здесь все смешалось. И диагноз оказался усилен ситуацией, сложившейся в жизни моего пациента. Со временем, столкнувшись с реалиями, этот диагноз только усугубился…
 
 

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«Серьёзные деньги могут тратить клубов пять»

«Серьёзные деньги могут тратить клубов пять»

Чемпионат России стартовал, но комплектоваться клубы продолжат до конца лета. О том, что происходит на трансферном рынке, «АН» поговорили с главой компании «Футбол Маркет» Юрием БЕЛОУСОМ, который в разные годы руководил клубами «Москва», «Локомотив» и «Ростов».

//Новости СМИ2

//Политика

В Совфеде отреагировали на новое обвинение ФБР США России во вмешательстве в выборы

В Совфеде отреагировали на новое обвинение ФБР США России во вмешательстве в выборы

Член Совета Федерации Олег Морозов оценил заявление директора ФБР Соединённых Штатов Кристофера Рэя о том, что Россия продолжает вмешиваться в выборы страны. По его словам, американские силовики чувствуют себя комфортнее, когда делают Россию страшнее.

//Общество

Гуру империи Смерша

Гуру империи Смерша

Люди этой профессии мало говорят, потому что они как никто другой знают, насколько дорогим может оказаться слово. Они быстро действуют, мгновенно принимают решения и редко ошибаются. Ведь ошибка контрразведчика может стоить не одной жизни. Их истории часто окутаны туманом военных тайн

//Общество

Картина маслом

Картина маслом

Если жизнь теряет краски и улыбки не вызывает даже любимое юмористическое шоу, смело берите в руки сборник Мойши Шпиндэля «Таки еврЭйский анекдот». Только не рассчитывайте быстро пробежать книгу глазами: каждая шутка здесь – не просто весёлая история, а настоящая философская мудрость.

//Общество

Что-то с памятью моей стало...

Что-то с памятью моей стало...

Не секрет, что с возрастом память у человека ухудшается. И дело даже не в склерозе или «альцгеймере» – эти беды, к счастью, настигают далеко не всех. Дело в ухудшении функционирования самого мозга. Неужели от этой напасти нет спасения? Есть, конечно, и оно в ваших собственных руках.

//Криминал

В Петербурге инспектора отстранили от службы за "продуктовые" взятки

В Петербурге инспектора отстранили от службы за "продуктовые" взятки

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего чиновника виновным в получении взятки и мелком взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

//Шпионаж

Пятно на «Альфе»

Пятно на «Альфе»

Недавнее ЧП испортило праздник бойцам легендарной группы «Альфа» – едва ли не самого элитного подразделения спецназа России. Его создали 45 лет назад, 29 июля 1974 года. Туда брали лучших из лучших. Почему же сейчас троих альфовцев задержали в рамках расследования дела о разбое? 

//Новости МирТесен

//Общество

Военный развод с Украиной

Военный развод с Украиной

Мы продолжаем разговор о книге историка, писателя, политолога Юрия Сторчака «Русский разлом», рассматривающего такое понятие, как «Русский мир». Его истоки, проблемы и особенности. Книга вышла в издательстве «Аргументы недели» и сразу завоевала популярность среди читателей

//Общество

Современные леди в интернете

Современные леди в интернете

Огромное влияние на поколение «всегда онлайн» оказывают соцсети, в женском сегменте которых правят балом звёзды проекта «Дом-2». Бросающая вызов сексуальность, доступность, дерзкие, слегка нахальные манеры – такой образ современной девушки пользуется успехом в определённых кругах.

//Общество

Гимнастика для мозгов

Гимнастика для мозгов

Шахматы – игра, в которую ещё несколько лет назад умел играть каждый. Но сегодня редко встретишь людей на улице за игрой в шахматы. Насколько важно вернуть интерес к шахматам, что они развивают, «АН» поговорили с Антоном СУЧКОВЫМ, управляющим директором «Игромания» и «Канобу»

//Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью

Анфиса Чехова поразила поклонников откровенной фотосессией с лошадью

Известная телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться с поклонниками откровенными фотографиями. Знаменитость показала серию удивительных снимков, позируя на фотосессии с лошадью.

//Общество

Молодёжи надо «озверевши» брать знания!

Молодёжи надо «озверевши» брать знания!

«Самое высокое счастье – это когда ты занимаешься любимым делом и владеешь им. Тогда ты непотопляем, независим», – считает народный артист РСФСР, талантливый режиссёр и опытный педагог Всеволод Николаевич ШИЛОВСКИЙ. О современном театре, феминизме и молодежи...

//Культура

Василий всея Руси

Василий всея Руси

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения писателя, артиста и режиссёра Василия Макаровича ШУКШИНА. Быть русским и не любить Шукшина? Какие-то органические повреждения в натуре и душе надо иметь, так думаю. Неимоверная одарённость сочеталась в нём с фантастической работоспособностью.

//Общество

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Кто вразумит московского чиновника А. Ионкина?

Уважаемый Сергей Семёнович! К Вам обращаются жители дома по адресу: Трубная площадь, дом 2, вошедшего в 2010 г. в результате сомнительных действий прошлой администрации в состав комплекса зданий деловых назначений. В доме живут семьи с детьми, но помещения числятся как торговые.

//Культура

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

Британские «капитаны Сильверы» крепко сели на мель

После уничтожения иранским ЗРК своего большого БПЛА типа «Глобал Хок» американцы приуныли. Вашингтон сбавил обороты. Стало ясно, что на серьёзные ответные действия США не готовы.А на первый план вышла Британия. Задержав недавно иранский танкер, бритты не думали о последствиях.

//Общество

В Росстате объяснили рекордный приток мигрантов в РФ

В Росстате объяснили рекордный приток мигрантов в РФ

Количество мигрантов, приехавших в Россию в начале 2019 года, стало наибольшим за последние 10 лет. В январе-апреле в страну прибыли 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек.

//В мире

Елизавета II хочет срочно встретиться с новым премьером, чтобы отдохнуть с семьей

Елизавета II хочет срочно встретиться с новым премьером, чтобы отдохнуть с семьей

Королевский эксперт Кэти Николь сообщила, что королева Великобритании Елизавета II была вынуждена отменить свою ежегодную поездку в шотландскую резиденцию Балморал из-за нынешней политической ситуации в стране.

//Общество

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

ММК нарастил долю инновационной продукции на 6,6%

Флагман российской металлургии Магнитогорский металлургический комбинат по итогам 2-го квартала нарастил продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 6,6%, говорится в операционной отчётности компании. Доля инновационных продуктов в продажах ММК достигла половины.

//Общество

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

Россия: отстать навсегда? Образовательные мракобесы

В первом материале цикла (см. «АН» №27 от 17.07.2019) было рассказано об узаконенном Конституцией и целым сонмом различных международных соглашений фактически колониальном статусе нашей как бы империи. Фактически была ликвидирована российская высокотехнологичная промышленность.

//Авторы АН

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