Трамп не исключил возможности проведения военной операции против Ирана

Президент США Трамп не исключил возможности военной операции против Ирана. Об этом политик сообщил в минувший вторник, 4 июня, в рамках беседы с журналистами.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос сотрудника телеканала ITV, считает ли президент Соединенных Штатов Америки, что ему придется применить военную силу в отношении Ирана, заявил, что такая вероятность всегда есть.

Глава Соединенных Штатов добавил, что он этого не хочет, однако все будет зависеть от сложившейся ситуации, поэтому эту возможность полностью исключить нельзя.