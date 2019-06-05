Российский сенатор Алексей Пушков в минувший вторник рассказал, чем закончатся попытки президента Украины Владимира Зеленского противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2".

Ранее в ходе брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский заявил, что для Киева препятствование строительству российского газопровода "крайне важно".

Пушков отметил, что все попытки украинского лидера противодействовать возведению "Северного потока – 2" окажутся тщетными. Сенатор заявил, что новый президент Украины решил пойти проверенным путем и бороться с газопроводом при помощи Варшавы, передает ФБА "Экономика сегодня". Российский политик напомнил, что предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко "боролся-боролся и надорвался". Алексей Пушков считает, что новому главе Украины следует подумать, как сохранить украинскую ГТС.