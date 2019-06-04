В ДНР обещания Зеленского по Донбассу назвали "предвыборной фишкой"
4 июня 2019, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]
Слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе были лишь "фишкой" его избирательной кампании. Об этом заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"Многообещающий лозунг "любой ценой прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка" популистской избиркампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента", - сказал Безсонов.
Он напомнил, что глава Украины в первые дни президентства заявил о досрочных выборах в Раду, подтвердил курс страны в Евросоюз и НАТО, однако слов о завершении конфликта в Донбассе так и не прозвучало.
Как ранее писали "Аргументы недели", в Луганской народной республике считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе.