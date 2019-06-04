Слова президента Украины Владимира Зеленского о прекращении огня в Донбассе были лишь "фишкой" его избирательной кампании. Об этом заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов. ЛНР считают Зеленского виновным в усилении обстрелов Донбасса

"Многообещающий лозунг "любой ценой прекратить огонь в Донбассе" - всего лишь "фишка" популистской избиркампании и инаугурационной речи новоизбранного украинского президента", - сказал Безсонов.

Он напомнил, что глава Украины в первые дни президентства заявил о досрочных выборах в Раду, подтвердил курс страны в Евросоюз и НАТО, однако слов о завершении конфликта в Донбассе так и не прозвучало.

Как ранее писали "Аргументы недели", в Луганской народной республике считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе.