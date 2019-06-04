ЛНР считают Зеленского виновным в усилении обстрелов Донбасса
4 июня 2019, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]
Новый президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, в Александровке зафиксировано размещение двух БМП-1 и трех 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", а в Смоляниново - два противотанковых ракетных комплекса.
"С его [Владимира Зеленского - прим. ред.] приходом к власти и сменой руководства военных сил Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - утверждает Филипоненко.
Он не исключил, что боевики ВСУ могут использовать технику для провокационных обстрелов территории ЛНР и призвал мирных жителей жаловаться на действия украинских силовиков представителям ОБСЕ.