Новый президент Украины Владимир Зеленский не выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. В Верховной Раде поведали о роли Зеленского в потере Украиной Донецка и Луганска

По его словам, в Александровке зафиксировано размещение двух БМП-1 и трех 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 "Рапира", а в Смоляниново - два противотанковых ракетных комплекса.

"С его [Владимира Зеленского - прим. ред.] приходом к власти и сменой руководства военных сил Украины наблюдается обострение обстановки на линии боевого соприкосновения", - утверждает Филипоненко.

Он не исключил, что боевики ВСУ могут использовать технику для провокационных обстрелов территории ЛНР и призвал мирных жителей жаловаться на действия украинских силовиков представителям ОБСЕ.