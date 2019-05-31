Россия может допускать ошибки из-за своего богатства, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что государство не имеет права "оступиться". По его мнению, Россия может допускать какие-то ошибки, потому что "богатства помогают быстро всё исправить".

"... демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной, братской России...мы пожестче требуем порядка, потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромные богатства помогают эту ошибку быстро исправить. Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать", - приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не имеет такого количества ресурсов, чтобы постоянно оступаться, "поэтому лучше идти медленно, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону". По его словам, на исправление нет времени и денег.