Далай-лама поблагодарил Путина за внимание к мировым проблемам

Далай-лама считает, что мир находится в критической ситуации. Духовный лидер выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за оказанное внимание глобальным проблемам в различных частях света.

Далай-лама рассказал, в чём кроется секрет счастья

"...сегодня мир находится в критическом положении...Путин как руководитель страны уделяет большое внимание происходящему в разных частях мира, и это хорошо... нужно очень тщательно обдумывать свои действия, принимать во внимание картину в целом и думать о том, что принесет пользу в долгосрочной перспективе", - передаёт слова Далай-ламы РИА Новости.

Религиозный лидер отметил, что Россия - великая страна, которая обладает огромной мощностью.