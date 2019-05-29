Первый зарубежный визит новый президент Украины Зеленский нанесет в Брюссель

Новый президент Украины Владимир Зеленский свой первый визит нанесет в Брюссель. Соответствующую информацию днем в среду, 29 мая, предоставили журналистам в пресс-службе главы государства.

В сообщении подчеркивается, что у Зеленского запланированы встречи с главой Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

В пресс-службе украинского лидера сегодня добавили, что визит Владимира Зеленского в Брюссель пройдет с 4 по 5 июня текущего года.