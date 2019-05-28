СНБО: Зеленский не последует призыву Коломойского об объявлении дефолта в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что глава государства Владимир Зеленский не последует призыву олигарха Игоря Коломойского и не будет объявлять дефолт по внешним долгам. Данилюк отметил, что есть позиция бизнесменов, а есть позиция государства, суть которой защищать интересы народа.

В Совфеде оценили призыв Коломойского об объявлении дефолта в Украине

"Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам. У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается...невыполнение обязательств по долговым инструментам - это дорога в никуда, дорога, которая подрывает доверие к государству и которая сразу приведет к последствиям, которые негативно почувствуют люди. Поэтому такие решения даже не рассматриваются", - передаёт слова Данилюка РИА Новости.

Ранее украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский обратился к президенту Владимиру Зеленскому с предложением объявить в стране дефолт по внешним долгам.