Гривна резко упала — итог первой недели власти Зеленского

Резким обвалом гривны поздравили киевские пункты обмена валюты нового президента Украины Владимира Зеленского с началом второй недели его власти. Украинские СМИ подвели первые итоги президентства шоумена.

Чем вызван обвал национальной валюты Украины пока публичных объяснений нет. СМИ констатируют факт: гривна обвалилась по отношению к доллару на 14 копеек. Падение к евро еще больше — 28 копеек.

Из громких событий, которые могли привести к падению курса, можно назвать заявление Коломойского о дефолте. Оно оказалось, вроде как не согласованным с командой нового президента Украины и той пришлось объясняться.

Заявления Коломойского стали новой «фишкой» украинской политики. Олигарх считается патроном Зеленского. Поэтому в выступлениях миллиардера политологи считывают сигналы, в которых пытаются угадать чего ждать в ближайшее время. Именно Коломойский сейчас самый влиятельный бизнесмен на Украине.

Костяк прочих крупных событий недели составляют разгон Верховной Рады, первые назначения и смена риторики в отношении Донбасса. Досрочные выборы в украинском парламенте назначены на 21 июля. Они нужны Зеленсккому для того, чтобы провести в парламент партию «Слуга народа». Согласно данным соцопросов, сейчас у нее есть большой шанс получить большинство на ближайших выборах.

Первые назначения вызвали некоторые смятения. Фигура главы администрации президента показалась неоднозначной. Им стал Андрей Богдан, который находился при власти во времена правительства Азарова. Противники Богдана подали петицию о его отставке.

Анализируя смену тона в отношении Донбасса, политологи уже сравнивают Зеленского с Порошенко, который начинал как миротворец, а потом перешел в стан ястребов. Риторика в отношении России у шоумена тоже изменилась. Теперь он явно нацелен на конфронтацию.

Еще одним крупным событием стало заявление адвоката Дональда Трампа, который намекнул на необходимость ареста Игоря Коломойского и напомнил, что в США против олигарха заведено уголовное дело.

Первая неделя показывает, что с приходом Зеленского на Украине ничего не поменяется. Шоумен-мессия поплыл после первого же давления Соединенных Штатов и стал продолжателем политики предшественника.