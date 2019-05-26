Зеленский обидел Киевлян своим поздравлением с Днём города

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Киева с Днём города. Многих жителей украинской столицы обидело и возмутило поздравление лидера страны из-за нестандартных ассоциаций.

В соцсети Зеленский поздравил киевлян с праздником и написал, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро». Не многие оценили подобное сравнение, передаёт РИА Новости. Люди возмутились, что, говоря о столице страны, президент в первую очередь вспомнил не о соборах и каштанах, а о шаурме.

«Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве - городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!» - написала одна из пользователей Сети в комментариях.