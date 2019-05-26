Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт в Украине

Бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением объявить в стране дефолт по внешним долгам. По его мнению, подобный метод практикуют в различных странах мира и это совершенно нормально.

"Сколько дефолтов было у Аргентины? И ничего, реструктурировали. Это нормально", - передаёт слова миллиардера "Известия" со ссылкой на украинские источники.

Коломойский добавил, что Зеленскому следует пересмотреть взаимоотношения с Международным валютным фондом, потому что новый украинский лидер может закончить как Порошенко - с низкими рейтингами, если будет постоянно "слушаться запад". Олигарх отметил, что США и ЕС могли бы списать долги Украины, поскольку их главная цель - "навредить России, а Украина - просто предлог".