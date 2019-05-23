"На Украине любят шоу", - эксперт прокомментировал петицию с требованием отставки Зеленского

Украинцы начали подписывать петицию за отставку президента Украины Владимира Зеленского. Эксперт, глава украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко, комментируя петицию, сказал, что на Украине любят шоу.

Петицию об отставке Зеленского подписали более 16 тыс. человек

Охрименко подтвердил, что "на Украине действительно есть некий «эффект демократии»". "В данном случае это данная петиция. Да, можно разместить петицию и действительно собрать как минимум 25 тысяч голосов... Но петиция — это просто петиция, это не значит, что её надо выполнять…", - сказал он в интервью RT.

По мнению эксперта, это забавно с точки зрения пиара. "Это ещё раз показывает, что на Украине любят шоу", — отметил Охрименко.

В петиции отмечается, что первые заявления и действия Зеленского "разочаровывают" его избирателей.