На Украине появилась петиция об отставке ставшего 20 мая президентом Зеленского
23 мая 2019, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине появилась петиция с призывом об отставке ставшего 20 мая официально президентом страны Владимира Зеленского. По данным на 10:46 мск 23 мая, петицию "за" снятие Зеленского подписали 7552 человека.
В петиции отмечается, что первые заявления и действия Зеленского "разочаровывают" его избирателей, - передает RT.
"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73 процентов избирателей", — говорится в тексте.
Руслан Стефанчук - представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде рассказал о планах нового украинского лидера.