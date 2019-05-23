На Украине появилась петиция об отставке ставшего 20 мая президентом Зеленского

На Украине появилась петиция с призывом об отставке ставшего 20 мая официально президентом страны Владимира Зеленского. По данным на 10:46 мск 23 мая, петицию "за" снятие Зеленского подписали 7552 человека.

Среди планов Зеленского на первые 100 дней - провести перепись населения Украины

В петиции отмечается, что первые заявления и действия Зеленского "разочаровывают" его избирателей, - передает RT.

"Уважаемый Владимир Александрович, голосование за вас в большинстве своём было голосованием протестным. На самом деле вы не имеете поддержки 73 процентов избирателей", — говорится в тексте.

Руслан Стефанчук - представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде рассказал о планах нового украинского лидера.