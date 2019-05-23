Петицию об отставке Зеленского подписали более 16 тыс. человек

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского, которая опубликована на официальном сайте главы государства, набрала более 16 тысяч подписей.

На Украине появилась петиция об отставке ставшего 20 мая президентом Зеленского

На 13:15 по московскому времени петицию подписали 16596 человек.

Отмечается, что для официального рассмотрения документа требуется 25 тысяч подписей. Общественность может голосовать за отставку президента в течении 92-ух дней.

Ранее сообщалось, что петиция появилась на сайте в среду, 22 мая. Украинский народ разочарован первыми заявлениями и действиями Зеленского.