Петицию об отставке Зеленского подписали более 16 тыс. человек
23 мая 2019, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского, которая опубликована на официальном сайте главы государства, набрала более 16 тысяч подписей.
На 13:15 по московскому времени петицию подписали 16596 человек.
Отмечается, что для официального рассмотрения документа требуется 25 тысяч подписей. Общественность может голосовать за отставку президента в течении 92-ух дней.
Ранее сообщалось, что петиция появилась на сайте в среду, 22 мая. Украинский народ разочарован первыми заявлениями и действиями Зеленского.