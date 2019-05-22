Рассчитаны вероятные сроки обострения войны в Донбассе при президенте Зеленском

Кураторы Владимира Зеленского поставили новому президенту Украины задачу обострить военный конфликт на территории Донбасса. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах российских интернет-СМИ.

ИА REX пишет со ссылкой на Teleram-канал «Старая площадь», что ситуация на востоке Украины может обостриться в августе - сентябре текущего года, после выборов в Верховную Раду и формирования нового правительства бывшей советской республики.

Также в процитированной публикации приводится мнение авторов Telegram-канала «Нижегородский олень», спрогнозировавших, что после выборов в парламент, которые должны пройти 21 июля, Владимир Зеленский резко поменяет свое поведение. Блогеры предполагают, что Зеленский войдет в историю как самый жестокий президент Украины.

Ранее сегодня стали известны подробности инцидента с пленением восьмерых киевских военных бойцами непризнанной ДНР.