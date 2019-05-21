Владимир Зеленский уволил главу Генштаба ВС Украины

Вечером во вторник, 21 мая, стало известно, что новый украинский лидер Владимир Зеленский уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно указу, который опубликован на сайте президента страны, на должность главы Генштаба назначен Руслан Хомчак, передает РИА "Новости"

Отметим, что Виктор Муженко был назначен на должность начальника Генерального штаба ВС Украины в июле 2014 года.