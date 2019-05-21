Эксперт из РФ подсказал Зеленскому «простой» рецепт прекращения войны в Донбассе

Для нового президента Украины Владимира Зеленского прекратить войну в Донбассе – «проще простого». Такое заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал российский политический эксперт Сергей Михеев.

По словам аналитика, для того, чтобы остановить боевые действия, Зеленскому не нужны «особые переговоры» с Москвой, на которые он собирается выходить. Как отметил Михеев на одной из программ канала «Россия-1», мир в Донбасс принесут «довольно простые» действия. В числе них смена руководства армии и Службы безопасности Украины, запрет на открытие огня при любых условиях, разведение противоборствующих сил как минимум на расстояние артиллерийского выстрела и освобождение киевскими военными захваченных ими территорий в «серой зоне».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский волонтер Юрий Мысягин раскрыл детали «блестящей военной операции» против Народной милиции ЛНР.