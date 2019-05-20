Дефицит любимых флагманов: смартфонов Apple и Huawei станет меньше в России
20 мая 2019, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]
Торговая война Пекина и Вашингтона может в самое ближайшее время оставить россиян без смартфонов Huawei и Apple. Ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что продукция обоих брендов окажется в дефиците.
«Сейчас происходит кардинальный передел рынка. Сейчас те смартфоны, которые есть на руках у россиян, продолжают работать, но перестанут обновляться», - сказал эксперт. Об этом пишет URA.RU.
Также, как передает НСН, ранее китайская компания Huawei заявила о намерении подать в суд на правительство США из-за запрета американским правительственным структурам пользоваться продукцией компании.