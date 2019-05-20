Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Новый президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 20 мая, попросил журналистов называть его по имени, а не по имени и отчеству. Ранее сегодня состоялась инаугурация актера и политика.

Отмечается, что журналисты попытались несколько раз задать вопросы Владимиру Зеленскому, когда он пешком в сопровождении охраны и своих соратников шел из Мариинского дворца, где проходил официальный прием иностранных гостей, в администрацию президента.