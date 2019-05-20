Зеленский назвал задачей №1 - восстановление мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей в новой должности будет прекращение вооружённых конфликтных ситуаций на Донбассе. По его словам, он не собирается принимать "слабые решения".

"Наше первое задание - прекращение огня в Донбассе...Я точно не буду принимать слабые решения", - передаёт слова главы государства RT.

Зеленский отметил, что сделает всё, чтобы восстановить мир на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 мая, Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Также глава государства уже успел объявить о роспуске Верховной рады восьмого созыва.