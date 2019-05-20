Утром 20 мая Владимир Зеленский официально вступит в должность президента

Избранный президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность, в понедельник, 20 мая. Ему вручат символы власти - булаву, нагрудный знак и печать.

Торжественная церемония состоится в 10 часов утра по московскому времени в здании Верховной Рады в Киеве, - сообщает ТАСС.

Инаугурация пройдёт по традиционным государственным правилам. Сначала будут объявлены результаты голосования председателем Центризбиркома, после чего будущий глава государства будет приведён к присяге. Вадимир Зеленский положит одну руку на Конституцию, а другую на Пересопницкое Евангелие и зачитает текст. Избранный президент должен торжественно присягнуть на верность Украине.

Позже Зеленский подпишет текст присяги и получит удостоверение и символы президентской власти.

Завершится всё обращением уже действующего главы государства к народу.

Зеленский станет шестым лидером украинского государства.