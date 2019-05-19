В Киев вернулся «человек Януковича»?

Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Януковича, вернулся на Украину. Он опубликовал фото из киевского аэропорта и сделал достаточно двусмысленное заявление.

Последние пять лет Андрей Портнов жил в Вене. Сразу после майдана украинские силовики возбудили против него уголовное дело, как и против других соратников беглого президента Виктора Януковича. Непосредственно Портнову вменялись финансовые махинации со средствами кафедры конституционного права университета имени Шевченко, которую и возглавил замглавы администрации.

Правоохранительные органы подали в розыск на Портнова в 2015 году. Находясь в Европе, Портнов занялся собственной защитой и сумел добиться снятия санкций. Впоследствии Печерский районный суд обязал следствие прекратить расследование против бывшего чиновника.

Возвращение Портнова в Киев произошло накануне инаугурации Зеленского. Как сообщали украинские СМИ, бывший замглавы администрации Виктора Януковича активно сотрудничал с штабом Зеленского. Он консультировал соратников избранного президента Украины по вопросам роспуска Верховной Рады.

«Здравствуй дорогая Украина», — написал Портнов на своей странице в подписи к фото из киевского аэропорта: «Всё только начинается!»