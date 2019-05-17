Оппозиция запрашивает новый вектор развития Казахстана

Буквально через месяц в Казахстане состоятся выборы президента страны. Власти опасаются оппозиционных волнений. Все кандидаты на высшую должность имеют различные программы, каждая отличающаяся своей оригинальностью: от вхождения в ЕС до создания общего благополучия.



Несмотря на то, что выборы носят предсказуемый характер, оппозиция пытается расшатать обстановку в государстве.



Одним из фаворитов на пост президента является преемник Назарбаева Касым-Жомарта Токаев. Программа Токаева направлена на создание стабильности в стране, а также сглаживание межнациональных проблем и религиозного равенства. Помимо него в выборах президента Казахстана впервые будет принимать женщина - депутат Дания Еспаева. Политологи считают, что по результатам плебисцита можно будет оценить отношение женщин к участию в политике.



Лидер коммунистов Казахстана Жамбыл Ахметбеков свою предвыборную риторику построил на отказе от влияния Запада на Казахстан, а также он обещает в случае победы на выборах поймать беглых олигархов и придать их суду.



Интригой нынешних выборов является предоставление статуса политика государственного уровня тому, кто наберёт наибольшее количество голосов после победившего кандидата. Ряд политиков считает, что данное кресло может занять оппозиционер существующей власти Амиржан Косанов. Он планирует создать в стране условия для объединения страны в национальном формате, ввести один язык и дать больше свободы.



Однако, по всем имеющимся прогнозам политических экспертов, существующая власть не допустит дестабилизации в Казахстане. Поэтому лозунги останутся всего лишь лозунгами. А новый президент Казахстана будет лишь переходной фигурой, местоблюстителем для того, кто придёт после смерти Назарбаева всерьёз и надолго - на очередные 30 лет.



