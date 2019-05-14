Комбат ДНР огласил причину неспособности ВСУ перейти в наступление в Донбассе

Вооруженные силы Украины не способны перейти в наступление в Донбассе. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал командир 1-го батальона территориальной обороны ДНР с позывным «Длинный».

Несколько дней назад Сергей Наев, бывший командующий военной операцией Киева в Донбассе, заявил, что силовики способны вернуть неподконтрольные властям Украины территории на востоке страны за сутки. Комбат «Длинный», комментируя данное высказывание, назвал его «напыщенным выступлением». По словам «Длинного», ставшего собеседником ФАН, противник не способен осуществить наступательную операцию, потому что в рядах украинской армии находятся люди, которые приехали в Донбасс зарабатывать деньги и не готовы умирать.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео с последствиями минометного удара ВСУ по окраине Донецка.