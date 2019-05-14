МИД Франции: Сохранить членство РФ в Совете Европы необходимо

Во вторник, 14 мая, в МИД Франции сообщили, что нахождение Россия в составе Совета Европы никак не связано с исполнением обязательств, взятых в рамках "Минских соглашений". В ведомстве отметили, что необходимо сохранить членство РФ в Совете Европы со всеми правами и обязанностями.

Пушков отреагировал на высказывание Климкина об "антироссийских санкциях и ультиматуме Европе"

"Франция призывает все государства-члены поддержать усилия финского председательства в этом направлении... Обязательства, взятые сторонами выполнению Минских соглашений... не связаны с ситуацией в Совете Европы", - передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что, если Евросоюз ослабит ограничительные меры против России, то Киев перестанет соблюдать "Минские соглашения". На что сенатор Алексей Пушков ответил, что министр просто решил запугать европейцев, и введение ограничительных мер против России вредит интересам самой Европы.