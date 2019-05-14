Польша может не получить триллион евро репараций от Германии

Варшава составила новый иск к Берлину по поводу репараций в качестве ущерба за потери, понесённые в ходе Второй мировой войны. Сумма иска - триллион евро. Претензии поляков могли быть рассмотрены быстрее, если бы не делегация из Израиля, которая прибыла в Польшу.



В Варшаве отказались с ней встречаться. Евреи хотят также получить компенсацию от поляков за потерянные на территории государства во время войны заводы, фабрики и просто имущество обычных граждан еврейской национальности. Однако удовлетворять финансовые «хотелки» евреев пока никто не намерен. Как отметил известный польский политик Качиньский:

«... Польша никому ничего не должна, а вот Польше должны многие государства».



Изначально после войны Польша не претендовала на возмещение ущерба. Поляки запросили компенсацию только после развала СССР.



В 2009 году Польша вместе с 45 государствами подписала договор о компенсации евреям потерь, понесённых в ходе войны. Однако на деле ничего не происходит. Такой же кукиш поляки показали американцам, когда те потребовали от них возвращения имущества евреев, потерянное в ходе войны.



Западная Украина, входившая в состав Польши, также была населена евреями. Но, как и Польша, «Незалежная» не спешит возвращать евреям присвоенное.





