США пригрозили Европе санкциями за самовольную оборонку

Соединенные Штаты направили письмо в адрес Евросоюза, в котором потребовали отказаться от самостоятельных оборонных проектов. Об этом сообщила испанская газета El Pais.

Поводом для скандала стали инициативы Европы по укреплению собственной обороноспособности в обход США. Евросоюз создал Европейский оборонный фонд с бюджетом 13 миллиардов евро, с помощью которого производит закупки необходимого вооружения.

Эта инициатива вызвала бурю негодования в Соединенных Штатах. Представитель ЕС Федерика Могерини и вице-президент комиссии получили гневное письмо из американского министерства обороны. В письме выражена серьезная озабоченность по поводу появившихся норм в Евросоюзе.

«Они представляют собой резкий шаг назад после трех десятилетий растущей интеграции трансатлантической оборонной промышленности и могут нанести ущерб конструктивным отношениям между НАТО и ЕС», — поясняет военное ведомство официального Вашингтона свою позицию.

Евросоюзу предлагается отказаться от собственных оборонных проектов и вернуться к прежней схеме, которая фактически предполагает закупку вооружений у Соединенных Штатов. В случае отказа, США грозят применить ограничительные меры в отношении Евросоюза.