Киев распространил фейк о неполноценности паспортов РФ для жителей Донбасса

На Украине раздувают очередной фейковый скандал. Теперь поводом для него стало гражданство для жителей Донбасса.

Это формальная глупость и явная ложь. Расчет делается на незнании законов РФ. Украинские СМИ процитировали слова пресс-секретаря украинского минобороны Дмитрия Гуцуляка, который в свою очередь процитировал «данные» украинской разведки.

«Среди местных жителей растер недовольство особенностями предоставления российского гражданство», — заявил Гуцуляк: «Оформленный паспорт гражданина РФ для большинства лиц будет содержать примечание об «ограниченных возможностях» и будет действителен только на территории Ростовской области».

Украинский военный откровенно вводил в заблуждение. Паспорт является документом, подтверждающим гражданство. Российской законодательство не предусматривает статуса «ограниченного гражданство».

В России нет ограничений даже для паспортов ДНР и ЛНР. Это проверено на практике. Донецкие и луганские номера можно встретить по всей стране. А паспорта непризнанных республик принимают в качестве документов.