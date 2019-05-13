Представитель ЕС подтвердила, что Помпео прибудет в Брюссель для проведения переговоров по Ирану

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини подтвердила рабочий визит госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео в Брюссель. По её словам, Помпео прибудет туда в понедельник, 13 мая, для обсуждения с ЕС ситуации вокруг Ирана.

В МИД объяснили отмену визита Помпео в Москву

"Мы получили ночью сообщение об изменении плана поездки госсекретаря Помпео, который прибудет в Брюссель...найдем время для встречи с ним. Любые консультации всегда приветствуются. Наша позиция по Ирану неизменна, мы выступаем за сохранение (ядерной) сделки и ее выполнение всеми сторонами", - передаёт слова Могерини ТАСС.

Ранее сообщалось, что в МИД РФ подтвердили, что отмена визита в Москву связана с личными изменениями в графике госсекретаря США Майка Помпео. Глава госдепартамента прибудет во вторник, 14 мая, в Сочи для встречи с Главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.