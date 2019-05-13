В МИД объяснили отмену визита Помпео в Москву

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео отменил свой рабочий визит в Москву в связи с изменениями в его собственном графике. Встреча состоится, как и планировалось ранее, в Сочи, 14 мая.

СМИ: визит Майка Помпео в Москву отменен

"Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву, я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений", - передаёт словам Рябкова РИА Новости.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео планировал во вторник, 14 мая, посетить Россию, чтобы встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву, чтобы посетить Брюссель для встречи с европейскими лидерами.