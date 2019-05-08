В МИД раскрыли подробности визита Помпео в Россию

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что визит госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео состоит по инициативе американской стороны. По данным ведомства, это посещение Помпео в РФ будет первым.

В сообщении говорится, что встреча состоится 13 или 14 мая.

"Его может принять президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым будет продолжено обсуждение актуальных вопросов двустороннего взаимодействия и международной повестки дня...Визит организуется по американской просьбе", - говорится в заявлении МИД, передаёт РИА Новости.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе переговоров будут обсуждаться Венесуэла, Сирия, Украина, возможно, КНДР.