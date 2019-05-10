Евродепутат Андрей Мамыкин о будущем президенте Латвии

До сих пор фаворитом на пост будущего главы Латвии был судья Суда ЕС Эгил Левитс. Нынешний президент Раймонд Вейонис принял решение не баллотироваться на второй срок. Но латвийская партия «Союз зеленых и крестьян» выдвинула своего кандидата на пост главы государства. Им оказался омбудсмен Юрис Янсонс.

Некоторые политологи в Латвии считают совершенно серьезно, что г-н Янсонс может составить конкуренцию г-ну судье: он прекрасно знает свою работу, общество его оценивает достаточно высоко и за него могут проголосовать многие депутаты Сейма. Что это значит? Действительно ли появился конкурент у Эгилса Левитса или это обычной пиар перед выборами в ЕП? Свое мнение высказал евродепутат от Латвии Андрей Мамыкин.

«В этом можно и наблюдать политический шаг партии «Союз зеленых и крестьян». Дело в том, что на прошедших выборах в Сейм партия «СЗК» потеряла голоса избирателей. А эти же голоса нужно вернуть! Вернуть доверие избирателей. Вот один из вариантов – предложить «своего» кандидата. Выбор пал на Юриса Янсонса. Я г-на омбудсмена знаю лично. И по выступлениям в Брюсселе. Скажу, что Юрис Янсонс – конченый националист. Он реально считает, что за русский язык нужно штрафовать даже в автобусе, а переход школ полностью на латышский язык – необходим. Дело в том, что Янсонс был очень неплохим юристом и демократичным человеком. Что произошло с ним? Я не знаю! Почему он изменил свои взгляды и стал ярым националистом – сложно мне комментировать. Но это так. Что касается его выбора партией «СЗК», то имеет место быть и заигрывание с избирателями на национальной почве.

Меня несколько удивляет его кандидатура. Можно же было, например, предложить кандидатуру экс-главы Конституционного суда Латвии Гунарса Кутриса. Это умнейший человек, который реально любит свою страну, уважает свой язык, но он вполне демократичен. Может сам г-н Кутрис не хочет принимать участие в президентской гонке? Не могу ничего утверждать!

Кстати, партия «Согласие» не выдвинула «своего» кандидата. Возможно, прошляпила сей момент. Не до того.

Я больше вам скажу, что некоторые депутаты выступили с предложением, чтобы отложить выборы президента Латвии. Перенести дату выборов. Напомню, что президент должен вступить в должность 7 июля. Ну так его можно избрать хоть сейчас! Нужен 51 голос. Зачем переносить выборы президента? И что это даст? Поверьте, ничего не даст. Я г-на Левитса проголосуют точно. У него есть уже нужное количество голосов. Выбор такой! Что могу сказать о г-не судье? Левитс – еврейский мальчик из Германии, который считает, что быть латышом – круто и прекрасно! Посмотрите, мол, на меня! Я же стал латышом! Это не так уж и страшно! Он реально так считает. Хотя, его первый родной язык – немецкий, а потом он выучил латышский и, видимо, проникся чувствами к Латвии.

Если вы хотите знать мое мнение, то будущий президент – Эгил Левитс».