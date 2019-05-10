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Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который "ворует тапочки и полотенца" из отеля

10 мая 2019, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который "ворует тапочки и полотенца" из отеля
фото: globallookpress.com
Избранный президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 10 мая, сравнил действующего украинского лидера Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из отеля перед отъездом.
 
По мнению Зеленского, Порошенко в настоящий момент действует исключительно в собственных интересах и пытается проводить активные перестановки в правящих кругах страны.
 
Как сообщает РИА "Новости", Владимиру Зеленскому действия Петра Порошенко напоминают поведение туриста в египетском отеле, которому пора уезжать, а он "тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола". Избранный украинский лидер призвал своего предшественника "сдать ключи и рассчитаться за мини-бар", передает РИА "Новости".

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//Авторы АН

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