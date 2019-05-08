В США показали убивший Троцкого ледоруб

Международный музей шпионажа выставил ледоруб, которым был убит советский революционер Лев Троцкий. Этот артефакт долгое время считался утраченным.

Ледоруб Троцкого был найден совершенно случайно. Он обнаружился в доме мексиканки Аны Алисии Салас. Артефакт достался ей по наследству от деда, который работал в спецслужбах.

Орудие убийство Льва Троцкого считалось долгое время пропавшим. Как оказалось, Альфред Салас спрятал его у себя дома, опасаясь кражи из музея криминалистики, в котором ледоруб был выставлен. Вместо настоящей музейной ценности в качестве экспоната была выставлена копия.

Опасения Саласа оказалось, имели основания. Экспонат действительно был украден. Похитители не предполагали, что украли копию.

Теперь ледоруб найден. Его подлинность уже подтверждена. Сейчас артефакт выставлен в новом здании международного музея шпионажа в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство ТАСС.