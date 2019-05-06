Любопытный турист упал в кратер действующего вулкана на Гавайях и чудом выжил

В СМИ появилась информация об инциденте в Национальном парке Гавайских вулканов. Согласно последним данным осведомленных источников, любопытный турист упал в кратер действующего вулкана Килауэа.

Отмечается, что 32-летний турист, военнослужащий, пришел в парк на экскурсию. Он хотел лучше рассмотреть панораму с утеса и упал в кратер вулкана, передает "Свободная пресса".

Уточняется, что мужчина перелез через ограждение смотровой площадки, после чего поскользнулся и пролетел вниз не менее 20 метров. В течение девяти часов спасатели и пожарные искали туриста и нашли его на узком выступе кратера. При помощи веревок его подняли на поверхность. Позже он был доставлен в госпиталь, сообщает The New York Times. Турист получил серьезные травмы, однако медикам удалось стабилизировать его состояние.