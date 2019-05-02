Перспектива на пять лет, - военный советник Зеленского о Донбассе

В четверг, 2 мая, советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть неподконтрольную ему территорию Донбасса через 5 лет. По его мнению, сейчас с помощью военной силы вернуть ничего не получится.

"На сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет...то территория Крыма – это перспектива более отдаленная...я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем", - передаёт слова советника РИА Новости со ссылкой на украинские источники.

Ранее командующий операцией объединенных сил Сергей Наев сообщил, что украинские силовики смогли за год взять под контроль около 24 квадратных километров территории, в том числе три населенных пункта - хутор Свободный, Южное и Шумы.