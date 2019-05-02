Топ-10 самых переоценённых достопримечательностей Европы

Туристы рассказали, какие десять знаменитых европейских достопримечательностей оказались на деле куда менее интересными, чем традиционно принято о них думать. Переоценёнными оказались как шедевры искусства, так и памятники архитектуры.

Самой переоценённой, по мнению туристов из Великобритании, оказалась знаменитая «Мона Лиза». На деле знаменитая улыбка Джоконды впечатляет куда меньше, чем ожидается от подобного произведения искусства. Следом за ней идёт Чекпойнт Чарли – КПП в Берлине, который был создан после возведения Берлинской стены. Замыкает тройку лидеров брюссельский «Писающий мальчик», передаёт РИА Новости.

На четвёртом месте снова достопримечательность из Франции – в кабаре «Мулен Руж» британцы нашли куда меньше, чем планировали увидеть. Пятое место досталось памятнику знаменитой Русалочке, что в Копенгагене.

Также в десятку самых переоценённых европейских достопримечательностей попали Эйфелева башня (Париж), Испанская Лестница (Рим), фонтан Треви (Рим), Лувр (Париж) и Пизанская башня (Пиза).