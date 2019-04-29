В Эстонии недалеко от границ с Россией стартовали масштабные учения НАТО

В Эстонии недалеко от границ с Россией в понедельник, 29 апреля, стартовали масштабные учения НАТО "Весенний шторм-2019" (Kevadtorm-2019). В учениях примут участие более 9 тысяч военнослужащих из 13 стран.

В маневрах будут задействованы около 200 единиц бронетехники, в том числе британские танки Challenger-2 и боевые машины пехоты Warrior, а также французские танки Leclerc и боевые машины пехоты типа VBCI, различные тактические транспортные средства и грузовики.

Учения будут проходить, в основном, в северо-восточной части Эстонии недалеко от границ с Россией и завершатся 17 мая.

Командующий Силами обороны генерал Мартин Херем заявил, что эстонские военные возместят неизбежный ущерб от учений "Весенний шторм-2019", - передает РИА Новости. Херем отметил, что в ходе учений неизбежны небольшие повреждения дорог, лесов и полей. По его словам, во время учений боевые машины могут проехать через заграждение из-за того, что свернуть на определенных участках дороги нельзя, а где заканчивается один отрезок дороги и начинается другой, не всегда понятно.