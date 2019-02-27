Грузовик и поезд столкнулись в штате Нью-Йорк, есть погибшие
27 февраля 2019, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]
В американском штате Нью-Йорк в среду, 27 февраля, случилось происшествие с участием поезда и грузовой машины. Согласно последней информации, грузовик на большой скорости врезался в состав.
В результате аварии погибли три человека, личности которых в настоящий момент устанавливают специалисты. Как сообщает сегодня портал "Breaking 911", сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые выясняют все обстоятельства столкновения.
Очевидцы уточняют, что поезд подъезжал к станции, когда в него внезапно врезался грузовик. После этого состав сошел с рельсов и загорелся.