Сегодня стало известно, что сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria, которых ранее раскритиковали на Украине из-за их высказываний о Крыме, сравнили свою страну с СССР "в его худшие времена".

Артистки подчеркнули, что являются украинскими певицами, которые живут и работают на Украине. Они добавили, что есть вещи, которые люди не выбирают – это родители и родина. Анна и Мария уточнили, что даже не могли предположить, что в стране с европейскими ценностями они окажутся словно в Советском Союзе в не самые хорошие времена, когда детям приходилось отказываться от своих родных.

Певицы заметили, что не нарушили ни одного закона Украины или же правила отбора на музыкальный конкурс "Евровидение". Кроме того, они никогда не выступали на территории РФ, передает РИА "Новости"

Напомним, в минувшую пятницу в эфире одного из украинских телеканалов сестры отказались однозначно ответить на вопрос о принадлежности Крыма, а также признать "оккупацию" полуострова Россией. После этого началась травля артисток.