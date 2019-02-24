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Очередная страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы – теперь это Молдавия

24 февраля 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Очередная страна обвинила Россию во вмешательстве в выборы – теперь это Молдавия
Фото: Википедия

В последнее время тенденция обвинять Россию во вмешательстве в выборы набирает обороты. Вот и Молдавия решила не отставать от общего тренда и уличить Российскую Федерацию во вмешательстве в избирательный процесс.

Обвинения в адрес России выдвинул вице-председатель Демократической партии и спикер молдавского парламента Адриан Канду. «Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии — это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами», - заявил он.

При этом Мария Захарова ранее уже объявляла, что Россия придерживается позиции, при которой голосование в Молдавии должно быть проведено в полном соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов, передаёт РИА Новости.

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