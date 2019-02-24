Вдоль черноморского побережья России пролетел самолет-разведчик ВМС США
24 февраля 2019, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в воскресенье, 24 февраля, в СМИ поступила информация о том, что вдоль черноморского побережья Российской Федерации пролетел самолет-разведчик Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки.
Согласно последним данным, американское воздушное судно разведало обстановку, совершив полет вдоль берега Черного моря, передает портал PlaneRadar.
Подчеркивается, что речь идет о патрульном противолодочном самолете ВВС США Boeing P-8A Poseidon, который в минувшую субботу, 23 февраля, вылетел из Италии, направился в Болгарию. После этого летательный аппарат провел разведку вдоль российского побережья.