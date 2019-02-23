Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией

После инцидента с грузом гуманитарной помощи на границе Венесуэлы и Колумбии законный президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений между странами.

«Я долго терпел ради колумбийского народа, который живет среди нас. Я принял решение разорвать все дипломатические и политические отношения с Колумбией», - заявил Николас Мадуро.

Лидер Венесуэлы также уточнил, что сотрудники посольства Колумбии в Каракасе должны покинуть Венесуэлу в течение 24 часов.

Резкое обострение произошло после того, как из Колумбии на территорию Венесуэлы, прорвав полицейский кордон, въехали грузовики с гуманитарной помощью, доставку которой легитимные власти Венесуэлы называют неприемлемой. Органам охраны порядка пришлось применить слезоточивый газ против сторонников оппозиции. Три грузовика с грузом сожгли, в ходе столкновений на границе пострадали несколько человек, сообщает РИА Новости.