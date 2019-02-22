МИД РФ ожидает в субботу провокаций со стороны США в Венесуэле

В МИД России убеждены, что власти Соединенных Штатов Америки намерены устроить масштабную провокацию на границе с Венесуэлой. Подчеркивается, что это может быть связано с гуманитарным конвоем.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что события в Венесуэле подошли к критической точке. По ее словам, на субботу намечена опасная провокация: подстрекаемое Вашингтоном пересечение венесуэльской границы так называемым гумконвоем, которое чревато столкновениями противников и сторонников действующих властей страны.

Захарова отметила, что США в настоящий момент перебрасывают технику и спецсилы к границе с Венесуэлой, передает ТАСС.