МИД РФ ожидает в субботу провокаций со стороны США в Венесуэле
22 февраля 2019, 15:09 [ «Аргументы Недели» ]
В МИД России убеждены, что власти Соединенных Штатов Америки намерены устроить масштабную провокацию на границе с Венесуэлой. Подчеркивается, что это может быть связано с гуманитарным конвоем.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что события в Венесуэле подошли к критической точке. По ее словам, на субботу намечена опасная провокация: подстрекаемое Вашингтоном пересечение венесуэльской границы так называемым гумконвоем, которое чревато столкновениями противников и сторонников действующих властей страны.
Захарова отметила, что США в настоящий момент перебрасывают технику и спецсилы к границе с Венесуэлой, передает ТАСС.