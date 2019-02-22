В Госдуме прокомментировали слова адмирала США о доминировании России в Арктике
22 февраля 2019, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в пятницу, 22 февраля, оценил намерение руководства США не позволить России и Китаю господствовать на территории Арктики.
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго пообещал предотвратить доминирование РФ и Китая в Арктике.
Новиков в беседе с RT отметил, что Соединенные Штаты давно хотят объявить зоной собственных интересов всю планету. Политик убежден, что тема Арктики заинтересовала Вашингтон, в частности, в силу экономических обстоятельств. По его мнению, США воспринимают Россию и Китай как важнейших конкурентов, которые представляют угрозу их геополитическим интересам.