В Госдуме прокомментировали слова адмирала США о доминировании России в Арктике

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в пятницу, 22 февраля, оценил намерение руководства США не позволить России и Китаю господствовать на территории Арктики.

Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго пообещал предотвратить доминирование РФ и Китая в Арктике.

Новиков в беседе с RT отметил, что Соединенные Штаты давно хотят объявить зоной собственных интересов всю планету. Политик убежден, что тема Арктики заинтересовала Вашингтон, в частности, в силу экономических обстоятельств. По его мнению, США воспринимают Россию и Китай как важнейших конкурентов, которые представляют угрозу их геополитическим интересам.