МИД России: ждем от Риги взаимности

Латвийско–российские отношения на сегодняшний день можно назвать непростыми. Увы, конструктивного диалога пока не получается в полной мере. Россия, в виду сложившихся международных обстоятельств, сегодня больше обращена к Востоку, чем к Западу, но несмотря на это «близкий сосед лучше дальней родни». Есть ли вероятность положительной динамики в отношениях России и Латвии в новом году? Насколько хорошо россияне знают «своего соседа»? На эти и другие вопросы отвечает Департамент информации и печати МИД России.

Как Россия сегодня оценивает отношения с Латвией?

«К сожалению, сейчас российско–латвийские отношения переживают не самые лучшие времена. На их развитии не может не отражаться нездоровая атмосфера, формируемая латвийской правящей элитой в отношении России в привязке к событиям на Украине. Официальная Рига является одним из инициаторов усиления военного потенциала НАТО у российских границ, активным участником проводимых в регионе военных учений, в первых рядах выступает за применение максимально жестких мер политического и экономического воздействия на нашу страну.

Со своей стороны, исходим из того, что выстраивание конструктивного российско – латвийского диалога отвечало бы интересам народов наших стран. Готовы к совместной работе с целью выправления ситуации – настолько, насколько к этому готовы латвийские партнеры. Поэтому ждем от Риги взаимности – без недружественной риторики и конфронтационного поведения».

Какова позиция России в отношении национальных меньшинств в Латвии?

«Тот факт, что, несмотря на многочисленные заявления официальной Риги о своей якобы приверженности демократическим принципам и всесторонней защите прав человека, положение национальных меньшинств продолжает ухудшаться, а компания по выдавливанию русского языка из образовательной и иных сфер жизни общества, как мы видим, только набирает обороты, вызывает у нас серьезную озабоченность и не может не учитываться при выстраивании наших отношений с Латвией.

Мы убеждены, что нельзя насильно ставить людей перед выбором, заставляя треть населения страны отказаться от своей истории, культуры и языкового наследия. Разве так поступают в цивилизованном обществе, к которому так любят апеллировать многие европейские политики?

Кроме того, такая политика противоречит обязательствам Латвии, взятым в рамках СЕ и ОБСЕ, игнорирует рекомендации международных организаций.

В контактах с руководством Европейской внешнеполитической службы и евроинститутов постоянно ставим вопрос о недопустимости дискриминационной политики в отношении русскоязычного населения Прибалтики, направляем соответствующие обращения. К сожалению, вынуждены констатировать, что в штаб- квартире ЕС склонны закрывать глаза на грубые нарушения прав человека в Латвии и ответы евробюрократов сводятся к формальным отпискам.

Рассчитываем, что официальная Рига все же осознает неблагополучное положение дел в гуманитарной сфере и предпримет необходимые шаги в целях приведения национального законодательства в соответствие с общепринятыми международными нормами, что безусловно, могло бы способствовать снижению напряженности в латвийском обществе.

Будем и дальше привлекать внимание к проблеме с ущемлением прав русскоязычного населения как на двустороннем уровне с прибалтийскими партнерами, так и в международном формате – в контактах с профильными правозащитными структурами. Поддержка наших соотечественников, в какой бы стране они не проживали, всегда будет нашим приоритетом».

Какое мнение у официальной России о русскоязычных политических партиях в Латвии? Знакома ли Россия с деятельностью русскоязычных партий на выборах в Латвии, в октябре 2018 года?

«Ситуация с итогами выборов не такая однозначная, как это представляется на первый взгляд. Прежде всего, нельзя забывать о том, что у неграждан Латвии, а это, между прочим, порядком 230 тысяч жителей страны, большинство из которых – русскоязычные, нет права голоса, соответственно, в выборах они не участвовали. Несмотря на такое положение дел, противоречащее базовым демократическим принципам, в местах компактного проживания русскоязычных жителей, партии «Русский союз Латвии» удалось добиться неплохих результатов на выборах. Например, в самом русскоязычном городе Латвии Даугавпилсе – около 24%.

Тем не менее, мнение русскоязычного электората, голосовавшего за эту партию, а также за партию «Согласия», которая выступает за конструктивное сотрудничество с Россией, латвийскими властями было вновь проигнорировано».