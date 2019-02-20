27 граждан Бельгии до сих пор получают пенсию, которую назначил Гитлер

В СМИ в среду, 20 февраля, появилась информация о том, что 27 граждан Бельгии до сих пор получают пенсию от Германии, которую в середине прошлого века назначил нацистский лидер Адольф Гитлер.

Отмечается, что данные выплаты получают те люди, которые во время Второй мировой войны воевали на стороне Германии, или же их наследники. Как уточняет "Свободная пресса", эти деньги Адольф Гитлер лично гарантировал за "верность, послушание и лояльность".

Подчеркивается, что размер пенсий, о которых идет речь, варьируется от 425 до 1 275 евро, что составляет примерно 31,5 — 95 тысяч рублей.