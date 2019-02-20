Мадуро призвал Гуаидо провести в Венесуэле выборы

Глава Венесуэлы Николас Мадуро призвал спикера оппозиционного парламента Хуана Гуаидо объявить в стране выборы. Политик уверен, что народ в ходе избирательного процесса проголосует против оппозиционера.

Мадуро подчеркнул, что "самоназначивший себя клоун" не устраивает выборы, чтобы его "не скинули" голосованием, передает сегодня РИА "Новости"

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным главой Венесуэлы. Его на данном посту поддержали Соединенные Штаты Америки и некоторые другие страны. Николас Мадуро в свою очередь заявил, что является конституционным президентом, а своего оппонента он назвал "марионеткой США".