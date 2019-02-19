Премьер Хорватии назвал способ возвращения Донецка и Луганска Украине без войны

Украине в ходе урегулирования вооруженного конфликта на востоке страны следует использовать опыт Хорватии, власти которой в 1990-х годах успешно провели операцию по восстановлению контроля над сербскими анклавами. Соответствующее заявление сделал Андрей Пленкович, глава хорватского правительства.

По словам премьер-министра, Киев, так же как ранее Загреб, должен задействовать различные дипломатические средства и применить политическое давление. При этом Пленкович выразил убеждение в том, что процесс реинтеграции Донецка и Луганска необходимо осуществлять мирно, пишет процитировавшее премьера издание «Русская весна».

Противостояние между непризнанными ДНР и ЛНР и Украиной продолжается с весны 2014 года. Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видеозаписи, на которых запечатлены последствия новых ударов киевских военных по Горловке и Донецку.